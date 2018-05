Назван лауреат Букеровской премии

Лауреатом международной Букеровской премии стала польская писательница Ольга Токарчук, сообщается в официальном твиттер-аккаунте премии.

В шорт-лист премии попали венгерский писатель Ласло Краснохоркаи и южнокорейская писательница Хан Ган, ранее бывшие лауреатами, а также французская писательница Виржини Депант с романом Vernon Subutex 1, иракский писатель Ахмед Саадави, испанский автор Антонио Муньос Молина с книгой Like a Fading Shadow.

В 2017 году лауреатом премии стал американский писатель Джордж Сондерс за роман «Линкольн в бардо».

We're delighted to announce that our #MBI2018 winner is Flights by Olga Tokarczuk, translated by @jenniferlcroft and published by @FitzcarraldoEds! Read more here: https://t.co/64tnsamKpo #FinestFiction pic.twitter.com/kXuVvreTwj