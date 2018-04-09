Создатели «Симпсонов» защитили своего персонажа-индуса от борцов с расизмом

В прошлом году комик Хари Кондаболу в своем документальном фильме «Проблема с Апу» раскритиковал создателей анимационного сериала «Симпсоны» за «расистское» изображение индусов — по его словам, владелец небольшого магазинчика Апу похож скорее на «белого парня, который подражает белому парню, издевающемуся над его отцом». Сейчас, пишет портал NME, Кондаболу получил своеобразный ответ от «Симпсонов».

В новом эпизоде мультсериала главные герои Мардж и Лиза Симпсон обсуждают образ Апу и его соответствие чужим ожиданиям, цитируя фильм «Проблема с Апу». «Что-то, что началось десятки лет назад, было всеми любимым и необидным, теперь стало политически некорректным. Что же делать?» — говорит Лиза. После в мультфильме появляется портрет Апу с подписью «Не будь дурачком» (англ. Don't have a cow дословно переводится как «не заводи корову» — намек на то, что в индуизме корова — священное животное).

Ранее создатели «Симпсонов» сделали президента России Владимира Путина госсекретарем США.