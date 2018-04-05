Режиссер Театра.doc Михаил Угаров похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Отпевание режиссера прошло в храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах.

Михаил Угаров ушел из жизни 1 апреля 2018 года. Ранее сообщалось, что поклонники таланта режиссера за сутки собрали деньги на его похороны на Троекуровском кладбище.

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев на сайте правительства выразил соболезнования в связи с кончиной театрального режиссера и худрука московского Театра.doc Михаила Угарова.

Угаров был одним из тех, кто основал Театр.doc в 2002 году. Помимо Театра.doc Михаил Угаров также ставил спектакли в МХТ имени Чехова, «Практике», Et Cetera и других театрах Москвы.