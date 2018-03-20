«Черная пантера» побила рекорд соцсети Twitter

Кадр из фильма «Черная Пантера» (2018) Marvel Studios Inc.

Супергеройская лента «Черная пантера» побила рекорд соцсети Twitter, сообщает The Hollywood Reporter.

Она стала фильмом, которому посвятили наибольшее количество твитов в истории. О картине писали более 35 млн раз.

Таким образом, «Черная пантера» обошла ленту «Звездные войны: Пробуждение силы», которая теперь занимает второе место. На третьей строчке — «Звездные войны: Последние джедаи».

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Как добавили в Twitter, чаще всего о «Черной пантере» писали в США, Великобритании и Таиланде.

Ранее сообщалось, что новый трейлер «Мстителей» набрал 19,5 млн просмотров за сутки.