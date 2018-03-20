Супергеройская лента «Черная пантера» побила рекорд соцсети Twitter, сообщает The Hollywood Reporter.

Она стала фильмом, которому посвятили наибольшее количество твитов в истории. О картине писали более 35 млн раз.

Таким образом, «Черная пантера» обошла ленту «Звездные войны: Пробуждение силы», которая теперь занимает второе место. На третьей строчке — «Звездные войны: Последние джедаи».

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Как добавили в Twitter, чаще всего о «Черной пантере» писали в США, Великобритании и Таиланде.

Ранее сообщалось, что новый трейлер «Мстителей» набрал 19,5 млн просмотров за сутки.