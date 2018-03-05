Документальный фильм с участием Родченкова получил «Оскар»
«Оскар» в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм» получила картина «Икар» о допинге в российском спорте с участием экс-глава российского «Антидопингового центра» Григорий Родченков.
За премию также боролись фильмы «Abacus: Small Enough to Jail», «Лица, деревни», «Последние люди Алеппо», и «Стронг-Айленд».
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90-я церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии «Оскар» проходит в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии.