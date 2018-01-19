Амурский тигр из Приморья снялся для сериала Netflix

Британские операторы Джеф Вилсон и Саймон Ниблет провели три зимних сезона в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье, занимаясь съемками амурского тигра в дикой природе по заказу Netflix, сообщается на сайте заповедника.

Отснятый материал войдет в 8-серийный фильм «Наша планета», который покажет зрителям разнообразие лесов и необходимость их сохранения. Тигр при этом играет главную роль, являясь символом уссурийской тайги и венцом пищевой пирамиды уникальной экологической системы.

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«В самом начале проекта мы долго и тщательно выбирали место съемок, ведь могли бы не рисковать и снять тигра в каком-нибудь сафари-парке, но было важно получить кадры, где тигр находится в естественной своей среде и ведет свой обычный образ жизни, типичный для дикого зверя», — рассказал Вилсон.

Помимо России, съемки осуществлялись в США, Индии, Эфиопии и на Мадагаскаре. Премьера фильма запланирована на апрель 2019 года.