Казахстанец Шайдоров сенсационно выиграл Олимпиаду, Гуменник стал шестым

Российский фигурист Петр Гуменник стал шестым в мужском одиночном катании на Олимпиаде.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Россиянин выступал под 13-м номером. Всего произвольную программу выполнят 24 спортсмена. Победителем сенсационно стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров, набрав по сумме двух прокатов 291.58 балла. Второе место занял японец Юма Кагиями (280.06), замкнул тройку сильнейших Сюн Сато из Японии (274.90). Представитель США Илья Малинин сенсационно стал влосьмым (264.49).

Во время выступления он исполнил четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, четверной сальхов в секвенции с двумя двойными акселями, тройной аксель и каскад из тройного лутца и двойного риттбергера. После короткой программы он занимал 12-е место.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.

Ранее место Гуменника на Олимпиаде назвали везением