В МИД России заявили, что БРИКС не станет военным союзом

Рябков: БРИКС не будет трансформироваться в военный союз

Объединение БРИКС не является военным союзом, планы по его трансформации в этом направлении отсутствуют. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, БРИКС не является ни военным союзом, ни организацией коллективной безопасности.

«Он никогда не задумывался в этом жанре, и нет планов трансформации БРИКС в этом направлении», — сказал Рябков.

Замглавы МИД отметил, что участие организации в недавних военно-морских учениях в ЮАР было ограничено рамками национального присутствия. Он подчеркнул, что данное мероприятие не было являлось «бриксовским».

На вопрос о способности БРИКС защищаться от нападений и обеспечивать безопасность танкеров стран-членов Рябков ответил, что у организации нет таких возможностей и задач. Эта безопасность должна обеспечиваться иными средствами, заключил замминистра.

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa.

Ранее Рябков высказался о сроках вступления новых стран в БРИКС.