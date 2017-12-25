Выбрано главное русское слово 2017 года

Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка выбрал главное слово 2017 года. Об этом сообщается на сайте «Год литературы 2017 ».

По версии экспертов, главным словом года стала «реновация». На втором месте — «биткоин», а на третьем — «хайп».

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Также в десятку вошли слова «баттл», «допинг», «фейк», «безвиз», «токсичный» и «харассмент».

Отмечается, что в состав экспертного совета входят известные писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи и философы.

Ранее Оксфордский словарь выбрал слово 2017 года.