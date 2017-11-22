Семья подтвердила сообщения о смерти Хворостовского

Семья подтвердила сообщения о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского. Соответствующая информация опубликована на официальной странице артиста в фейсбуке.

«От имени семьи Хворостовского мы с тяжелым сердцем сообщаем о кончине Дмитрия Хворостовского», — говорится в объявлении.

Реклама

Там также отмечается, что певец умер в окружении семьи в Лондоне.

Ранее певец Дмитрий Маликов сообщил о смерти певца Дмитрия Хворостовского.

В июне 2015 года у Хворостовского была диагностирована опухоль мозга. Он прошел несколько курсов химиотерапии в одном из онкологических центров Лондона, после чего вернулся на сцену. В конце 2016 года его здоровье ухудшилось.