«Сексуальное просвещение», «Континенталь», «Утреннее шоу», «Дэрил Диксон» и еще 11 сериалов сентября

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С 21 сентября на FX и Hulu



Новая часть хоррор-антологии Райана Мерфи и Брэда Фэлчака, снятая по книге Даниэллы Роллинс «Деликатное положение», которая вышла в августе 2023 года (это первый опыт экранизации для шоу-долгожителя). Сценаристкой всех эпизодов выступила Хэлли Файффер, принявшая от Мерфи позицию шоураннерки «Американской истории ужасов». В новых сериях снялась ветеранка проекта Эмма Робертс, а также новички Кара Делевинь и Ким Кардашьян.