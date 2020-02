Мужчины без женщин: гендерный скандал на Brit Awards

В Лондоне прошла церемония вручения музыкальных наград Brit Awards, которую музыкальные критики традиционно называют британским вариантом «Грэмми». Певец Льюис Капальди (троюродный племянник актера Питера Капальди) был отмечен в категориях «Лучший новый артист», а также «Лучшая песня года».

В ходе концерта, который прошел на стадионе О2, лучшим исполнителем года был признан рэпер Stormzy, а лучше исполнительницей — певица Мейбл. Лучшей группой стали The Foals, а рэпер Tyler, The Creator был награжден как лучший международный исполнитель. При этом звание лучшей международной исполнительницы досталось триумфатору «Грэмми» Билли Айлиш.

Музыкальная часть церемонии началась с выступления Мейбл, которая стала единственной исполнительницей, сольно представленной в номинациях, за победу в которых могли соревноваться как мужчины, так и женщины. Помимо нее, единственными певицами, представленными в смешанных категориях, оказались Майли Сайрус и Нормани, записавшие свой вокал для дуэтов с исполнителями-мужчинами — Марком Ронсоном и Сэмом Смитом.

Унесший домой сразу две награды Капальди вышел на сцену следом за Мейбл, чтобы исполнить свой хит «Someone You Loved», отмеченный наградой как лучшая песня года. Появившийся после него Гарри Стайлз вызвал легкое недовольство критиков тем, что очень близко повторил в своем номере печальную атмосферу выступления Капальди, однако заслужил похвалу за технику своего исполнения.

«Стайлз, который выглядит как смесь Дэвида Боуи и мисс Хэвишем (героиня романа Диккенса «Большие ожидания», — прим. «Газета.Ru»), стал первым исполнителем, который показал британцам настоящий первоклассный вокал. В том, как ранена его душа и как ему плохо, есть поразительная точность: по-настоящему знобящая ясность потери, которая, скорее всего, как минимум отчасти — ваша вина», — написал о его выступлении журналист The Guardian.

Начавшая свою карьеру в 2010-м, однако по-настоящему добившаяся успеха только в прошлом году певица Лиззо появилась на церемонии в переливающемся огненными цветами облаке из шифона на верхней ступени высокой лестницы, установленной посреди сцены, с которой спустилась вниз к танцевальной группе, а потом и в зрительный зал, чтобы исполнить попурри из четырех своих композиций, включая ее главный хит «Juice».

Завоевавший награду за лучший альбом года рэпер Дейв начал свое выступление, сидя за двойным пианино и играя в четыре руки вступление к своему хиту «Black», посвященному расовой дискриминации.

Главным же событием музыкальной части премии стала премьера живого исполнения песни Билли Айлиш к новому фильму о британском секретном агенте Джеймсе Бонде «No time to die». Вместе с недавней звездой «Грэмми» на сцене появился ее брат Финнеас, а также бывший гитарист The Smiths Джонни Марр, тогда как оркестром за их спиной дирижировал один из самых титулованных кинокомпозиторов современности Ханс Циммер.

Певица британско-ямайского происхождения Селест, получившая премию как восходящая звезда, исполнила свою балладу «Strange», которую критики сравнили с творчеством Билли Холидей, а после нее к зрителям вышел Stormzy, который продолжил тренд на использование в концертных номерах пианино. Он начал свое выступление, в рамках которого прозвучали четыре песни, с трека «Don't Forget to Breathe».

Однако уже к последней композиции, «The Rainfall», победитель в номинации «Исполнитель года» разогнался настолько, что прямо на сцене вместе с ним подпевали и танцевали несколько десятков поклонников.

Завершилась же церемония награждения в лучших традициях консервативной Британии. На сцену — чтобы попрощаться со зрителями — вышли 75-летний Род Стюарт в компании 72-летнего Ронни Вуда, которые под аккомпанемент Королевского филармонического оркестра спели вечнозеленые хиты прошлого века: «I Don't Want to Talk About It» и «Stay With Me».