«Не работала ни дня»: В Большом отправили Волочкову в Пенсионный фонд

Пресс-служба Большого театра отреагировала на жалобу балерины Анастасии Волочковой, которая сообщила о затруднениях в получении пенсии из-за того, что в театре ей не отдают трудовую книжку. По словам представителя ГАБТ, для оформления пенсии Волочковой следует обращаться не в Большой театр, а в Пенсионный фонд России. Он также отметил, что артистке был передан через адвоката пакет необходимых документов еще в октябре 2019 года. После этого дополнительных обращений от представителей Волочковой в театр не поступало.

«Анастасия Волочкова после того, как по суду была восстановлена в Большом театре, не работала ни одного дня, постоянно беря отпуск без сохранения содержания.

Что касается пенсий, то по российскому законодательству пенсии выплачивает не работодатель, а государство — Пенсионный фонд. Для получения пенсии необходимо собрать и предоставить определенные документы», — цитирует пресс-службу театра РИА «Новости».

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Ранее в эфире радио «Комсомольская правда» Волочкова заявила, что Большой театр хочет оставить ее без положенного пособия.

«Балерины рано уходят на пенсию, поэтому я пенсионерка с 38 лет, — рассказала артистка. — Но у меня нет пенсии. Мне ее не дают в Большом театре, хотя трудовая книжка там до сих пор лежит. Я им говорю: «Люди добрые, отпустите меня, пожалуйста. Я уже не танцую в Большом театре с 2003 года».

Танцовщица предположила, что ей буду платить «копейки», несмотря на то, что она заслуженная артистка России. Вместе с тем она подчеркнула, что будет рада любой пенсии — «лишь бы ее платили».

«Я вообще человек принципиальный. Например, мне было важно выиграть суд у Большого театра, так я до сих пор являюсь единственной балериной, кто его выиграл. — продолжила знаменитость. — Тогдашний руководитель Большого театра Иксанов незаконно уволил меня, рассказав всем, что я большая и толстая. Более нелепой причины он не мог придумать. Я, как видите, не толстая, а просто высокая. И я через суд это доказала. Уволили меня не из-за моего веса, а потому что там процветала коррупция: любой человек с мешком денег решал, кто будет танцевать, а кто нет».

Артистка подчеркнула, что ей сейчас важно выяснить судьбу своей пенсии за 6 лет. По ее словам, представители Большого театра ответили ее адвокату: «Вы сначала докажите, что Анастасия Волочкова не в кордебалете стояла 32-м лебедем, а была солисткой».

Балетная карьера Волочковой началась в Мариинском театре в 1994 году, в Большом она проработала с 1998 по 2003 год. После 2005 года артистка сосредоточилась на выступлениях с сольными проектами.

В конце января, во время празднования своего 44-летия, бывшая прима Большого театра объявила о своей предстоящей свадьбе. Громкое заявление она сделала самостоятельно, ее избранник не присутствовал на мероприятии.

«Дату мы с любимым пока не выбрали, но выберем какую-нибудь символичную. Скорее всего, свадьба состоится 20.10.2020», — заявила Волочкова.

Отсутствие своего жениха рядом в такой ответственный момент балерина пояснила тем, что он дожидается ее дома, чтобы продолжить празднование в более тесном кругу.