Впервые в истории: почему «Паразиты» станут лучшими на «Оскаре»

«Лающие собаки никогда не кусают», 2000

Технически 2000 год — последний год XX века, однако математика ни при чем, когда в дело вступает удобный символизм. Пон Чжун Хо выпустил свой первый фильм в 2000 году, и очень хочется красиво подытожить, что он открыл новое тысячелетие. В конце концов, так и получилось — на сегодняшний день Хо — лучший режиссер XXI века. Дэвид Финчер, Ричард Линклейтер и Квентин Тарантино добились успеха еще в 90-х, Пол Тома Андерсон — тоже. Пак Чхан Ук мог бы составить конкуренцию, но он любит исчезать из виду на долгое время, да и снимать начал еще в 90-х.

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Что касается дебюта Пона, то уже в своем первом фильме автор поразил своими амбициями. «Лающие собаки никогда не кусают» — это черная комедия с острым социальным подтекстом. Здесь бессмысленно рассказывать о сюжете, потому что важны поведение и реакция персонажей на происходящие события. Впоследствии Пон снимет несколько разножанровых фильмов, но социальное высказывание в них всегда будет основой повествования.

close Кадр из фильма «Лающие собаки никогда не кусают» (2000) Кадр из фильма «Лающие собаки никогда не кусают» (2000) Cinema Service

«Воспоминания об убийстве», 2003

И снова возникает параллель с Пак Чхан Уком, который в том же году выпустил легендарного «Олдбоя», завоевавшего Гран-при Каннского фестиваля. «Воспоминания об убийстве» Пон Чжун Хо ничуть не слабее, а в некоторых аспектах и вовсе выигрывают. Но призов и обожания добился «Олдбой», а лучшую картину 2003 года широкие массы проигнорировали.

В «Воспоминаниях об убийстве» Пон сработал в жанре полицейского триллера. Режиссер во многом вдохновлялся хвасонскими серийными убийствами, происходившими в 1986-1991 годах. В этот период времени в небольшом городе Хвасон нашли связанными, изнасилованными и убитыми десять женщин. Пон перенес действие в деревню, куда приезжает полицейский из Сеула, чтобы помочь расследованию. Однако сельская рутина, некомпетентность местной полиции и полная апатия жителей затягивает героя в болото, и расследование терпит крах.

Любопытно, что настоящего хвасонского маньяка все-таки нашли с помощью современных технологий анализа ДНК. 15 ноября 2019 года корейская полиция объявила, что ответственным за все десять убийств является 57-летний Ли Чун Чжэ.

close Кадр из фильма «Воспоминания об убийстве» (2003) Кадр из фильма «Воспоминания об убийстве» (2003) Muhan Investment

«Вторжение динозавра», 2006

Умилительная российская локализация картины под названием «Вторжение динозавра» (дословный перевод — «Монстр») стала на тот момент самым кассовым южнокорейским фильмом за всю историю. Пон снова обратился к так называемому «легкому» жанру и придумал историю возникновения в реке Ханган, на берегах которой расположен Сеул, мутировавшего гигантского водного монстра.

В рамках такого незамысловатого сюжета Пон Чжун Хо едко высмеял всех: американцев, чьи военные базы до сих пор располагаются на территории страны, привилегии богатеев, которые были спасены в первую очередь, и тотальную общественную апатию как следствие эгоцентризма современного человека. Лента снова была почти проигнорирована Западом, но в Азии собрала внушительную коллекцию различных наград.

close Кадр из фильма «Вторжение динозавра» (2006) Кадр из фильма «Вторжение динозавра» (2006) Boston Investments

«Мать», 2009

Четвертый фильм мастера несколько отошел от канонов, по которым работал до этого Пон Чжун Хо. В нем нет однозначной жанровой составляющей, однако сохранено мощное социальное высказывание. По сюжету главная героиня, мать обвиненного в убийстве молодого парня с задержкой в развитии, прилагает все возможные усилия, чтобы оправдать сына и найти настоящего преступника. Как это водится у Пона, она сталкивается со множеством препятствий, которые бы выбесили, наверное, каждого зрителя, встреться они с ними в жизни.

«Мать» стала неким водоразделом в творчестве режиссера, так как получила гораздо более широкое освещение в западной прессе, и уже свой следующий фильм он снял частично на европейские деньги. Но к нему все равно продолжали настороженно относиться на престижных европейских фестивалях. Фильм все-таки был представлен в Каннах в программе «Особый взгляд», но премии не удостоился. Зато в том году широкое признание получил небезызвестный Йоргос Лантимос, взявший награду в этой программе за «Клык».

close Кадр из фильма «Мать» (2009) Кадр из фильма «Мать» (2009) Barunson

«Сквозь снег», 2013

«Сквозь снег», который, наконец, можно будет посмотреть в России на большом экране, стал первым международным опытом Пона — картина снималась в сотрудничестве с несколькими европейскими студиями. Фильм в жанре постапокалипсиса представляет собой экранизацию одноименного французского комикса. Пожалуй, по простоте метафоры это самая прямолинейная работа корейца, однако она сильно выделяется своей визуальной составляющей. По сюжету человечество по ошибке вызвало страшный ледниковый период на Земле, приведший к вымиранию, а все выжившие находятся в большом поезде, который благодаря чудесному двигателю постоянно едет по железной дороге, огибающей всю планету.

Это незамысловатая социальная сатира о классовом разделении общества, которое возникает в любых условиях. В случае с фильмом положение человека в обществе зависит от номера вагона, в котором он живет — чем дальше от локомотива, тем маргинальнее. От актерского состава просто-таки рябит в глазах: Крис Эванс, любимый автором Сон Кан Хо, Тильда Суинтон, Эд Харрис, Уильям Херт, Октавия Спенсер, Джейми Белл.

close Кадр из фильма «Сквозь снег» (2013) Кадр из фильма «Сквозь снег» (2013) Moho Films

«Окча», 2017

«Сквозь снег» очень тепло встретили в США и отметили на многих американских фестивалях и премиях второго эшелона. Его успех привлек внимание стримингового гиганта Netflix. Пон Чжун Хо поехал в Штаты, где совместно с компанией Брэда Питта Plan B снял фантастическую историю об искусственно выращенной в условиях нехватки пропитания на Земле гигантской свинье и ее захватывающих и часто смешных приключениях. Картина снова пестрит мощным кастом — Тильда Суинтон, Джейк Джилленхолл, Пол Дано, Лили Коллинз, Джанкарло («Гус Фринг») Эспозито.

Фильм стал поводом для скандала в Каннах, где при появлении логотипа Netflix зал возмущенно загудел. «Окчу» не отметили никаким призом, а противостояние стриминга и классического кинематографа большого экрана вступило в активную фазу.

close Кадр из фильма «Окча» (2017) Кадр из фильма «Окча» (2017) Lewis Pictures

«Паразиты», 2019

Последний на сегодняшний день фильм Пон Чжун Хо «Паразиты» получил признание планетарного масштаба — Золотая пальмовая ветвь, топ-списки почти всех киноизданий, крупные международные сборы и номинация на «Оскар» в категории «Лучший фильм». Спустя почти 20 лет после начала карьеры корейца, наконец, приняли в «западную тусовку».

Картина рассказывает о бедной семье, которая всеми возможными способами (преимущественно мошенническими) устраивается на работу в богатый дом. Поначалу фильм строго укладывается в рамки черной комедии, но со временем, на первый план повествования выходит полное непонимание между людьми, находящимися по разные концы социальной иерархии.

Проигнорировать ленту оказалось невозможным — ювелирная режиссура, идеальная история, точный и лаконичный социальный посыл. Хотя режиссер снимал обо всем этом и раньше, но именно сегодня конъюнктура его догнала и утопила в овациях. В этом году Пон может создать прецедент, если победит в номинации «Лучший фильм». И «Паразиты» более чем достойны стать первой иностранной лентой, побившей голливудское кино, как минимум потому, что никто в 2019-м не снял более острой и злободневной картины.