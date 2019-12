Плейлист недели: «Мальбэк», Билли Айлиш и Caribou

«Мальбэк» — «Молекула»

Вслед за Сюзанной группа «Мальбэк» выпустила релиз «Roma» — и это не рэп-альбом, как предупреждал сам Роман Варнин, а, скорее, качественная поп-музыка с хип-хоп-инструменталом (и модными трещотками) в духе их ранних работ. В треклист вошли 15 песен, спродюсированных Артемом Shumno и бессменным участником коллектива Александром Пьяных (он же sobersasha). Сюжетная линия в целом осталась прежней: «Roma» — мужской взгляд на славу и отношения.

Tame Impala — «Posthumous Forgiveness»

Австралийские психодельщики Tame Impala выпустили очередной сингл с их предстоящего альбома «The Slow Rush», релиз которого запланирован на 14 февраля. «Posthumous Forgiveness» — шестиминутная композиция с фирменными переходами, раздробленными ритмами и гипнотическими вокалом Кевина Паркера. Ранее музыканты представили «Borderline» и «It Might Be Time».

Билли Айлиш отметилась новым клипом на песню «Xanny» со своего дебютного альбома «When we all fall asleep, where do we go?». В ролике, срежиссированном самой певицей, о ее лицо тушат окурки. Ранее 17-летняя звезда выпустила депрессивную песню «Everything I Wanted»: в нем она спела о своем кошмаре — ей приснилось, что после ее смерти друзьям и поклонникам стало на нее наплевать.

Caribou — «You and I»

«Этот трек сменяется внезапно и непредсказуемо, и речь идет об изменениях в моей жизни, которые произошли также неожиданно», — рассказал о своем новом треке «You and I» Дэниел Снейт (он же Caribou). Канадский продюсер, выпустивший, пожалуй, один из лучших электронных альбомов десятилетия «Our Love», также анонсировал первую за пять лет пластинку «Suddenly», которая выйдет 28 февраля.

Anacondaz — «Все хорошо» (ft. Inice)

Разгонять скуку советуем под новый мини-альбом Anacondaz. «Мои дети не будут скучать» — это восемь остросоциальных песен с рок-аранжировками и очень агрессивным куплетом от Noize MC («Пусть они умрут»).

Бывший участник One Direction Гарри Стайлс выпустил свежий синти-поп-трек «Adore You». Песня войдет в грядущий лонгплей «Fine Line» (13 декабря), который, судя по всему, рискует стать последним самым ожидаемым альбомом в поп-мейнстриме в этом году.

The Diasonics — «Les Cornichons»

«Апологеты глубокого грува, ортодоксы инструментального соула и зачинатели гусарского фанка», — так о себе рассказывает московская группа The Diasonics. Ребята выпустили два новых сингла «Les Cornichons» и «Diggers Delight», оба выдержаны в духе ретро и рок-музыки 60-х, но звучат свежо и любопытно.