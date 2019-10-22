Затяжная война: наследники Майкла Джексона атакуют HBO

Медиагигант HBO и правопреемники Майкла Джексона (MJ Estate), располагающие наследием поп-короля, намерены отстаивать в суде свою правоту в конфликте вокруг документального фильма о сексуальном насилии над детьми «Покидая Неверленд», сообщает The Hollywood Reporter.

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Примечательно, что противоборствующие стороны хотят решать вопрос в разных инстанциях. Так, после отклонения своего иска в Федеральном суде, компания HBO подала документы в Апелляционный суд девятого округа США.

Представители музыканта, в свою очередь, намерены доказать в третейском суде нарушение оговорки «о недопущении унижения», входившей в контракт 1992 года, который предоставил телеканалу право транслировать концерт в поддержку альбома Джексона «Dangerous».

Сообщается, что в этом контракте содержались положения, касающиеся секретности и недопущения унижения, которые, по утверждению наследников артиста, были нарушены демонстрацией скандального фильма, где выдвигались порочащие честь музыканта обвинения.

В феврале, за несколько дней до того, как HBO выпустил документальный фильм, в Верховный суд Лос-Анджелеса была подана петиция о принудительном арбитраже. В ответ на это телесеть передала дело в Федеральный суд и назвала действия представителей Джексона «неприкрытой попыткой вести кампанию против документального фильма». Представители телеканала утверждали, что судебные иски против них основаны на старом соглашении, которое было полностью выполнено обеими сторонами и, таким образом, прекращено. Они также подчеркнули, что в MJ Estate, попирая Первую поправку к Конституции США, пытаются использовать 27-летний почти забытый контракт, как «вечный инструмент для сохранения контроля над HBO».

Однако Федеральный суд отклонил обращение представителей медиагиганта, которое подпадало под действие калифорнийского закона (Anti-SLAPP Act), препятствующего искам, цель которых — заставить замолчать противника, отяготив его дорогостоящими судебными расходами. Этот закон призван защитить публикацию информации, представляющей общественный интерес.

Адвокат Майкла Джексона Брайан Фридман, в свою очередь, назвал действия HBO «последней отчаянной попыткой скрыть правду о своей дурацкой журналистике».

«В течение семи месяцев они (представители телесети) пытались избежать публичного арбитража, но не смогли. Эта апелляция является еще более жалкой, чем все остальные попытки избежать общественного контроля», — подчеркнул юрист.

Фридман также заявил, что если в HBO так сильно хотят избежать суда, им следовало бы подумать об этом, прежде чем они стали содействовать созданию «одностороннего документального фильма без какой-либо журналистской объективности», у главных героев которого есть огромная мотивация лгать — миллионы долларов, которые они жаждут вытянуть из наследников культового музыканта.

«Наши клиенты никогда не остановятся, пока справедливость не восторжествует», — заверил представитель MJ Estate.

Вместе с тем, отклонивший ходатайство HBO федеральный судья выразил мнение о том, что этот вопрос должен быть решен в окружном суде. Также он предположил, что независимо от того, какая сторона выиграет, «проигравший подаст на апелляцию».

Стоит отметить, что использование законов SLAPP (стратегические иски против участия общественности) в федеральных судах является горячей темой, и есть некоторые основания полагать, что это дело имеет шанс попасть на рассмотрение в Верховный суд США.

Представители MJ Estate настаивают на том, что разбирательство должно быть открытым, что само по себе является большой редкостью для сервисов по арбитражу и медиации.

И все же главной «изюминкой» дела является то, что для победы над HBO представителям Джексона не нужно доказывать фактические неточности документального фильма, поскольку речь идет не об иске о клевете. Это спор, основанный на соглашении не унижать покойного музыканта.