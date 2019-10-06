«Джокер» и сюрприз из Индии: что смотрят в США

Как и ожидалось, первое место в американском прокате по результатам прошедшего уикенда занял фильм-триумфатор последнего Венецианского кинофестиваля «Джокер» от режиссера «Мальчишника в Вегасе» Тодда Филлипса. За главную роль в новой версии появления на свет одного из самых грозных злодеев мира комиксов, которая не имеет непосредственных связей с другими фильмами киновселенной DC, исполнившему ее Хоакину Фениксу уже прочат «Оскар». Компанию на экране ему составил сам Роберт Де Ниро, чьи фильмы «Таксист» и «Король комедии» были использованы сценаристом в ходе работы над картиной о грозе Готэма. На премьерной неделе сборы «Джокера» составили $93,5 млн.

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На одну строчку вниз с гораздо более скромным результатом опустилась новая работа студии DreamWorks «Эверест». История о девочке, которая встретила на крыше дома в Шанхае снежного человека и решила помочь ему добраться до родного Эвереста, попутно расстроив планы злонамеренного богача и зоолога, на второй неделе проката смогла принести своим создателям $12 млн.

Действие полнометражного продолжения одного из самых успешных британских сериалов последнего десятилетия «Аббатство Даунтон» от постоянного сценариста проекта Джулиана Феллоуза и режиссера Майкла Энглера разворачивается спустя полтора года после окончания событий своего телевизионного предшественника. История визита короля Великобритании Георга V и его супруги Марии в загородный особняк семьи Кроули в Йоркшире в 1927 году на третьей неделе проката заработала еще $8 млн.

Четвертое место в таблице лидеров проката прошедшей недели занял фильм «Стриптизерши», главные роли в котором исполнили сразу две звезды двух первых десятилетий нашего века — Дженифер Лопес и Карди Би. Основанная на статье New York Magazine история о стриптиз-клубе, сотрудницы которого решили отомстить клиентам с Уолл-Стрит после потери работы из-за финансового кризиса 2008 года, смогла на четвертой неделе проката собрать еще $6,3 млн.

Замыкает пятерку лидеров продолжение новой экранизации классического романа «короля ужасов» Стивена Кинга «Оно 2» от режиссера Андреса Мускьетти. По сюжету хоррора, действие которого было перенесено на 27 лет вперед после окончания предыдущей части, главные герои в исполнении Джессики Честейн и Джеймса МакЭвоя, к которым неожиданно присоединился для короткого эпизода фестивальный любимец Ксавье Долан, решили вернуться в родной город, чтобы бросить вызов своему старому врагу. Пятая неделя в кинотеатрах принесла авторам фильма $5,3 млн.

История астронавта НАСА в исполнении Брэда Питта, который спустя 16 лет после новостей об исчезновении в исследовательской операции своего отца (Томми Ли Джонс) получает надежду на новую встречу, не смогла надолго удержать внимание зрителей в США. Уже на третьей неделе проката научно-фантастический фильм Джеймса Грэя опустился на шестое место с $4,5 млн.

Новый фильм-биография легендарной актрисы «золотого века Голливуда» Джуди Гарланд с Рене Зельвегер в главной роли «Джуди» неожиданно улучшила свой результат. Несмотря на отказ дочери Гарланд, актрисы Лайзы Минелли, смотреть еще одну киноверсию последних дней своей матери, сборы фильма составили $4,4 млн за прошедшие выходные.

Вопреки недовольству критиков и упрекам со стороны старых поклонников франшизы, «Рэмбо: последняя кровь» с Сильвестром Сталлоне продолжает удерживаться в таблице лидеров. На этот раз завершающая часть саги о ветеране вьетнамской войны принесла своим авторам $3,5 млн.

Главной неожиданностью этих выходных стало появление среди лидеров американского проката боевика из Индии от Сиддхартха Ананда. История противостояния двух спецагентов в фильме, среди авторов которого нет ни одного знакомого западному зрителю имени, смогла выручить $1,5 млн за первые прокатные выходные в США.

А на последнем месте расположился главный долгожитель последних двух месяцев проката — комедия о мечтающих попасть на взрослую вечеринку школьниках «Хорошие мальчики». Ее сборы на восьмой неделе составили $800 тысяч.