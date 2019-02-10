В Лос-Анджелесе вручают «Грэмми». LIVE

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На сцене появились Post Malone и Red Hot Chili Peppers.
Награду «Грэмми» за лучшую песню получил Дональд Гловер под псевдонимом Childish Gambino за свой хит «This is America». Однако выйти на сцену за своей статуэткой артист по каким-то причинам не смог.
По словам журналистов, за кулисами к выступлению готовятся рэпер Post Malone и группа Red Hot Chili Peppers.
В лучах лазерного шоу и с гитарой наперевес на сцене появилась Жанель Монэ.
Эстафету выступлений на «Грэмми» приняла Кейси Масгрейвс, чья запись «Golden hour» претендует на звание лучшего альбома года.
В номинации «Лучший поп-дуэт или групповое исполнение» награда досталась Леди Гаге и Брэдли Куперу с песней «Shallow». В своей речи сама Леди Гага поблагодарила Бога, свою семью и партнера по дуэту, который не смог приехать на церемонию награждения.
После них на сцену вышел Шон Мендес, который в этом году был впервые номинирован на «Грэмми» (лучшая песня и лучший поп-альбом).
Ведущая церемонии Алиша Киз пригласила на сцену Мишель Обаму, Леди Гагу, Дженнифер Лопес и Джаду Пинкетт-Смит, которые поделились со зрителями тем, что значит для них музыка. «Музыка проявляет все, что значимо — каждой песней и каждым звуком».
И именно Рики Мартин вместе с Камилой Кабельо и рэпером Young Thug первыми вышли на сцену «Грэмми», чтобы открыть мероприятие.
Рики Мартин опубликовал в твиттере фотографию со своим сыном с красной дорожки «Грэмми».
Обратила на себя внимание выбранным костюмом приехавшая на вручение «Грэмми» Cardi B, которую из-за платья многие зрители сравнили с жемчужиной в устрице.
Пока есть еще немного времени до начала церемонии, предлагаем вам ознакомиться с фаворитами премии и скандалами, которые ее сопровождают, в нашем специальном материале.
Приветствуем наших читателей на 61-й церемонии вручения главной музыкальной премии США — «Грэмми». Начало мероприятия запланировано на 4:00 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.