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В Лос-Анджелесе вручают «Грэмми». LIVE

Церемония вручения «Грэмми». Онлайн-трансляция

В Лос-Анджелесе проходит 61-я церемония награждения главной музыкальной премией «Грэмми». В спортивно-развлекательном комплексе Staples Center собрались почти все крупнейшие звезды мировой поп-музыки. Исключение составляет лишь Ариана Гранде, которая объявила бойкот организаторам за то, что они не разрешили ей исполнить на мероприятии трек «7 Songs» с ее нового альбома.
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Трансляция
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04:51

На сцене появились Post Malone и Red Hot Chili Peppers.

04:46

Награду «Грэмми» за лучшую песню получил Дональд Гловер под псевдонимом Childish Gambino за свой хит «This is America». Однако выйти на сцену за своей статуэткой артист по каким-то причинам не смог.

04:41

По словам журналистов, за кулисами к выступлению готовятся рэпер Post Malone и группа Red Hot Chili Peppers.

04:33

В лучах лазерного шоу и с гитарой наперевес на сцене появилась Жанель Монэ.

04:29

Эстафету выступлений на «Грэмми» приняла Кейси Масгрейвс, чья запись «Golden hour» претендует на звание лучшего альбома года.

04:21

В номинации «Лучший поп-дуэт или групповое исполнение» награда досталась Леди Гаге и Брэдли Куперу с песней «Shallow». В своей речи сама Леди Гага поблагодарила Бога, свою семью и партнера по дуэту, который не смог приехать на церемонию награждения.

04:17

После них на сцену вышел Шон Мендес, который в этом году был впервые номинирован на «Грэмми» (лучшая песня и лучший поп-альбом).

04:13

Ведущая церемонии Алиша Киз пригласила на сцену Мишель Обаму, Леди Гагу, Дженнифер Лопес и Джаду Пинкетт-Смит, которые поделились со зрителями тем, что значит для них музыка. «Музыка проявляет все, что значимо — каждой песней и каждым звуком».

04:08

И именно Рики Мартин вместе с Камилой Кабельо и рэпером Young Thug первыми вышли на сцену «Грэмми», чтобы открыть мероприятие.

03:57

Рики Мартин опубликовал в твиттере фотографию со своим сыном с красной дорожки «Грэмми».

03:48

Обратила на себя внимание выбранным костюмом приехавшая на вручение «Грэмми» Cardi B, которую из-за платья многие зрители сравнили с жемчужиной в устрице.

03:20

Пока есть еще немного времени до начала церемонии, предлагаем вам ознакомиться с фаворитами премии и скандалами, которые ее сопровождают, в нашем специальном материале.

03:00

Приветствуем наших читателей на 61-й церемонии вручения главной музыкальной премии США — «Грэмми». Начало мероприятия запланировано на 4:00 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.