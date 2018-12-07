Атака хищных городов: каким будет российский прокат в выходные

В российский прокат вышла крупная мировая премьера «Хроники хищных городов», спродюсированная Питером Джексоном, которая должна, по расчетам аналитиков, возглавить отечественный бокс-офис. В четверг картина с большим преимуществом опередила всех конкурентов, собрав около 40 млн рублей, что позволяет фильму рассчитывать приблизительно на 270 млн в стартовый уикенд. Учитывая активную рекламу и громкое имя Джексона, не исключено, что фильм может превзойти психологическую отметку в 300 млн, что поставит его в один ряд с блокбастером этого лета «Мег: Монстр глубины».

Ближайшие выходные станут не совсем обычными для российского проката, так как еще одна большая премьера — «Щелкунчик и четыре королевства» — стартует не по традиции в четверг, а в субботу. Таким образом, «диснеевский» фильм вряд ли сможет побороться за лидерство бокс-офиса с «Хрониками хищных городов», так как у него будет на два дня проката меньше. Тем не менее, от картины ожидаются сборы в районе 200-220 млн рублей. Помимо того, что фильм, получив рейтинг «6+», рассчитан на максимально широкую аудиторию, он также частично основан на всем хорошо известном балете Чайковского, что может привлечь в кинотеатры еще большое зрителей.

Еще один продукт Disney мультфильм «Ральф против интернета» все еще обладает притягательной силой. В четверг картина собрала чуть более 5 млн рублей, однако в выходные, когда дети будут свободны, «Ральф» вполне способен вытянуть из кошельков родителей около 90 млн. Сейчас общие сборы мультфильма в России уже составляют примерно 725 млн рублей.

Приключенческий фильм «Робин Гуд: Начало», собравший в стартовый уикенд 164,7 млн рублей, в минувший четверг заработал около 7 млн рублей, однако в ближайшие выходные уступит «Ральфу» по суммарным сборам. Картина может рассчитывать на 50-55 млн во второй уикенд, что позволит ленте вплотную приблизиться к показателю в 300 млн по итогам 11 дней проката.

Заработавший уже около 1,5 млрд рублей на российском кинорынке мегаблокбастер «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» замкнул пятерку самых кассовых фильмов четверга со сборами в 4,4 млн. Долгожитель отечественного проката способен добраться до отметки в 44 млн рублей за уже четвертый уикенд, что позволит ему стать третьей в списке самых кассовых картин этого года в России, уступив лишь «марвеловскому» блокбастеру «Мстители: Война бесконечности» и кинокомиксу «Веном» с Томом Харди. Собравшая в этом году 1,501 млрд рублей отечественная спортивная драма «Лед» уже точно не сможет устоять перед «Фантастическими тварями».

Неожиданно мощно выступил в четверг скандальный фильм одиозного гения современности Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек», который заработал выдающиеся для жанра артхаус 4,8 млн рублей. Причем, нельзя забывать, сто по количеству копий картина Триера не в состоянии тягаться с кино, рассчитанным на широкого зрителя. По предварительным расчетам, «Дом, который построил Джек» может собрать в свой стартовый уикенд до 30 млн рублей и автоматически станет самым успешным фильмом великого датчанина в России.

Реклама

Безусловно, этому поспособствовали новости из прошедшего в мае Каннского фестиваля, где состоялась мировая премьера «Джека». Рассказы о том, как зрители покидали кинотеатр в середине показа, не вынеся происходящего на экране, стали уже своего рода мемом. Любопытных людей, желающих воочию увидеть, что такого наснимал безумный Триер, оказалось предостаточно. Достаточно лишь отметить, что картина в четверг стала безоговорочным лидером российского проката по посещаемости — на один сеанс триеровского полотна в среднем приходило около 31 человека.

Итоговые сборы байопика о Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия» по результатам предстоящего уикенда должны перевалить за 1 млрд рублей. На данный момент картина заработала в российском прокате 984 млн, а в ближайшие выходные фильм, по мнению аналитиков, пополнится еще 22 млн рублей.