«Я похож на Элвиса»: Трамп вспомнил молодые годы

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в молодости его часто сравнивали с легендарным певцом и «королем рок-ролла» Элвисом Пресли. Об этом он заявил в ходе выступления перед своими сторонниками в городе Тупело, штат Миссисипи, где в 1935 году родился всемирно известный артист.

«Я не хочу, чтобы это прозвучало очень тщеславно, но в молодости мне приходилось часто слышать о моем внешнем сходстве с Элвисом. Вы можете в это поверить? Лично я всегда считал это отличным комплиментом»,

— сказал политик, после чего посетовал на мешающий идеальному сходству цвет волос.

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Он вспомнил и о множественных заслугах Пресли, подчеркнув, что Элвис произвел настоящую революцию в мире музыки.

«Он создал новый музыкальный стиль в пятидесятых, новое кино в шестидесятых и произвел революцию в живых выступлениях в семидесятых. Король, именно поэтому мы так называем его до сих пор. Король», — приводит слова Трампа USA Today.

По словам президента, Элвис, являвшийся патриотом своей страны, добился величия, «начав в Миссисипи с самых низов».

«Он был признанным патриотом. Пресли служил в армии США на пике своей славы. У него был выбор, но на этот счет он не сомневался»,

— отметил американский глава.

Примечательно, что незадолго до своего выступления в Тупело Трамп посмертно наградил Элвиса медалью Свободы. Легендарный артист был удостоен высшей гражданской награды США за «продвижение американской культуры среди миллиардов поклонников». Комментируя награждение «короля рок-н-ролла», в Белом доме подчеркнули, что музыкант остается «непоколебимой американской иконой даже спустя четыре десятилетия после смерти».

Элвис Пресли, один из самых известных музыкантов в истории человечества, скончался 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет. Кумир миллионов, записавший множество культовых композиций, сыгравший несколько ярких ролей в кино и собиравший в ходе гастролей огромные площадки по всей Америке, согласно официальной версии, умер от остановки сердца из-за передозировки лекарств. Многие фанаты артиста, однако, и по сей день уверены, что их кумир лишь инсценировал собственную смерть, дабы оставить надоевший ему мир шоу-бизнеса и посвятить всего себя духовному саморазвитию.

Родственники Пресли при этом до сих пор всячески отвергают конспирологические теории, связанные с кончиной звезды, раскрывая новые факты из его последних дней.

Так, в минувшем октябре экс-супруга певца Присцилла рассказала, что ее муж «осознавал возможные последствия», принимая в больших дозах официально прописанные ему медицинские средства. По ее словам, близкие пытались спасти Пресли, однако тот всячески отвергал любую помощь.

«Все спрашивают, почему никто ему не помог? Это неправда. Близкие пытались, но Элвису Пресли нельзя было приказывать. Тебя просто вышвырнули бы, как драную кошку», — цитирует Присциллу NME.

С Присциллой Пресли, что интересно, познакомился во время службы в ВС США, о которой Трамп напомнил в ходе выступления перед со своими сторонниками. Первая встреча «короля рок-н-ролла» и его будущей жены состоялась в 1959 году (когда девушке было всего 14) во время одной из частных вечеринок в доме певца в ФРГ, куда он был направлен по долгу службы. Спустя восемь лет Элвис и Присцилла стали мужем и женой. В 1968-м супруга родила Пресли его единственного ребенка — дочь Лизу-Марию.

Ранее Пресли попал в десятку самых зарабатывающих покойных знаменитостей по версии журнала Forbes. В рейтинге, опубликованном в конце октября, артист занял второе место: согласно данными издания, за прошедший год он заработал $40 млн. Внушительная сумма сложилась из миллионов реализованных копий его альбомов и продажи билетов в поместье певца в Мемфисе, которое было превращено в туристический аттракцион после смерти Элвиса. Лидером рейтинга стал Майкл Джексон, чей годовой доход составил $400 млн.