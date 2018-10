Во имя Каперника: почему Рианна отреклась от Супербоула

Американская ар-н-би-певица барбадосского происхождения Рианна ответила отказом на предложение выступить в качестве хедлайнера в перерыве 53-го Супербоула, который должен состояться 3 февраля на арене «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, штат Джорджия. Как пишут US Weekly и Entertainment Weekly со ссылкой на источники, исполнительница мотивировала свое решение тем, что она поддерживает темнокожего игрока в американский футбол Колина Каперника, который с 2016 года пребывает в статусе свободного агента.

«Эти предложение и возможность были бы отличными для Рианны, так как у нее запланирован новый альбом и тур, однако она придерживается того, что считает правильным»,

— отметил собеседник US Weekly.

Реклама

Перед началом одного из матчей в 2016 году Каперник отказался вставать с колен во время исполнения национального гимна США — так он выразил свой протест против жестокости сотрудников полиции в отношении афроамериканцев. Его акция стала первой в череде многих подобных, которые начали устраивать коллеги игрока. Действия футболистов вызвали неоднозначную реакцию в обществе: некоторые граждане США поддержали спортсменов, но многие раскритиковали их решение — в частности, Дональд Трамп и болельщики-патриоты, обвинившие атлетов в неуважении к стране и ее гимну.

Из-за разразившегося скандала Национальная футбольная лига (НФЛ) начала терпеть убытки, а сам Каперник подал на организацию в суд: по словам бывшего квотербека «Сан-Франциско Форти Найнерс», клубы лиги сговорились и отказываются заключать с ним соглашения из-за его политических убеждений. При этом совсем без контрактов спортсмен все же не остался. Так, он до сих пор является амбассадором и рекламным лицом одной крупной компании по производству спортивной экипировки, демонстративно вставшей на сторону Каперника в его конфликте с руководством команд, Трампом и общественностью.

Согласно информации СМИ, хедлайнером концерта в перерыве 53-го Супербоула станет поп-рок-группа Maroon 5, к которой на сцене может присоединиться хип-хоп-певица Карди Би,

— в начале июня они выпустили совместный трек «Girls Like You». Лидер коллектива Адам Левин еще в 2015 году признавался, что очень хотел бы сыграть для болельщиков во время Супербоула, однако прежде им не поступало подобных предложений. Кроме того, возможно участие в шоу ирэпера Трэвиса Скотта.

Некоторые издания писали, что НФЛ также рассматривала возможность пригласить Пинк, однако от этого варианта отказались из-за противоречивых отзывов о ее перформансе перед финальным матчем 2017 года, когда она вместе с Джастином Тимберлейком спела гимн Соединенных Штатов.

Сама Рианна прежде уже выступала перед стартом 43-го Супербоула (это было в 2009-м), но в перерыве еще не пела. Поклонники артистки в течение многих лет активно требуют, чтобы та все же решилась на исполнение нескольких треков именно в ходе тайм-аута, однако певица по-прежнему остается непреклонной. В то же время выступление в перерыве Супербоула едва ли является для Рианны вопросом жизни и смерти — популярность артистки зашкаливает и без участия в самом рейтинговом шоу года на американском телевидении.

В 2018 году хедлайнером мероприятия стал Джастин Тимберлейк, ранее уже имевший опыт выступления в паузе главного спортивного события США.

Справедливости ради, опыт тот был, мягко говоря, не самым удачным, хоть и запоминающимся: в 2004-м Джастин делил сцену с Джанет Джексон и во время исполнения артисткой строчку «gonna have you naked by the end of this song» («чтобы ты была голой к концу этой песни») слишком сильно дернул за верхнюю часть костюма певицы, оголив ее грудь. Инцидент мгновенно получил огромный общественный резонанс, и артистам пришлось публично извиняться за случившееся. По словам Джексон, это был «несчастный случай»: планировалось, что Тимберлейк, дернув за костюм, оставив на ней лифчик, но в реальности оторванным оказался и он.