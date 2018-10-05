«Тупак жив»: в Америке вспомнили теорию заговора

Американский рэпер Тупак Шакур был убит в сентябре 1996 года в автомобиле своего менеджера четырьмя выстрелами из проезжавшей мимо машины. Однако со временем Тупак стал новым Элвисом Пресли, так как теории о том, что музыкант жив, продолжают появляться до сих пор.

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На днях сын Шуга Найта, того самого менеджера, Мэрион заявил у себя на странице в инстаграме о том, что Тупак жив.

За последние два дня Мэрион Найт опубликовал целую серию постов, заявляя, что смерть Тупака была инсценировкой и теорией заговора. Молодой человек также заявил, что сейчас музыкант находится в Малайзии. Далее Мэрион Найт опубликовал серию фотографий, на которых изображен очень похожий на Тупака человек с современными звездами хип-хопа, включая Канье Уэста и Беойнсе, которые начали свои музыкальные карьеры после гибели рэпера.

По утверждению молодого человека, смерть Тупака была инсценирована, чтобы спасти его жизнь и жизнь Шуга Найта. Он также отметил, что Шуг Найт пережил три покушения на свою жизнь.

Любопытно, что заявления Мэриона появились всего через день после того, как бывший телохранитель Тупака Майкл Найс выступил с подобным сообщением. Найс рассказал, что был частью команды службы безопасности, задачей которой было уберечь музыканта и помочь бежать ему из США. Согласно Найсу, он был переправлен на Кубу, в чем помог сам Фидель Кастро.

«У меня есть аудио и видео доказательства того, как Фидель Кастро одобрил проживание Тупака на Кубе,

— приводит слова телохранителя The Sun. — И он одобрил подмену тела, в которую я был вовлечен. Были условия этой помощи. Был лимит времени. Были условия поведения. Он не должен был признаваться, что находится на Кубе».

Найс однако подтвердил, что Тупак в ту сентябрьскую ночь действительно был ранен, но ему удалось спасти жизнь, после чего была задумана вышеописанная операция.

Реакция пользователей в сети оказалась неоднозначной. Большинство людей выразило уверенность, что Мэирон и Найс стараются пропиарить себя на гибели рэпера. Однако есть люди, которые поверили их заявлениям.

Этим летом появилась информация о том, что бывший гангстер Дуэйн Кит Дэвис назвал имя убийцы Тупака в интервью для документального фильма Netflix «Нераскрытое дело». По его мнению, музыканта лишил жизни племянник Дэвиса — Орландо Андерсон.

Это не стало большим откровением, так как еще в 2002 году газета Los Angeles Times выдвигала подобную версию и опубликовала большую статью с косвенными уликами против Андерсона, который в день гибели был избит окружением Шакура. Желая отомстить, он собрал совещание банды, на котором было принято решение убить Тупака и слегка заработать. Согласно автору статьи, в тот день в Лос-Анджелесе находился рэпер с Восточного побережья The Notorious B.I.G., который пообещал заплатить Андерсону $1 млн за убийство лидера Западного побережья. Спустя неделю после смерти Шакура группировка Андерсона получила 50 тысяч долларов — первую часть из обещанного миллиона. Как проходили дальнейшие выплаты, в статье не сообщается. К слову, сам The Notorious B.I.G. был убит в 1997 году в схожих обстоятельствах.

Родившийся в 1971 году Тупак Шакур очень быстро пришел к мировой славе и уже в 20-летнем возрасте заставил о себе говорить всю музыкальную общественность. В 1991 году вышел его первый сольный альбом «2Pacalypse Now». За свою короткую музыкальную карьеру Тупак записал ряд культовых композиций и оказал огромное влияние на развитие хип-хоп и многих исполнителей, включая Эминема, Лила Уэйна, Дрейка и Кендрика Ламара.

В последние годы жизни Шакур был участником так называемой войны двух побережий, которая повлекла за собой вражду с другими хип-хоп исполнителями и музыкальными продюсерами, включая лидера Восточного Побережья The Notorious B.I.G. и лейбл Bad Boy Records.

В ночь на 7 сентября 1996 года 25-летний музыкант с Шугом Найтом был в Лас-Вегасе на боксерском поединке с участием Майка Тайсона. После окончания боя Тупак сел в автомобиль Найта и покинул арену.

Ближе к полуночи в машине приблизился белый Кадиллак, из которого раздались несколько выстрелов, четыре из которых поразили музыканта.

Тупак был срочно доставлен в больницу, где его ввели в искусственную кому. Несмотря на отчаянные попытки, врачам не удалось спасти жизнь рэпера, и 13 сентября 1996 года в 16:03 по местному времени была констатирована смерть Шакура.