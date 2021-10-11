Новая сторублевая купюра появится в обращении к концу 2022 года

Новую сторублевую купюру россияне смогут увидеть только в конце следующего года. Об этом в беседе с газетой «Известия» рассказал зампред Центробанка Михаил Алексеев.

«Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины», — сказал он.

По оценке Центробанка, в 2023-2025 годах произойдет постепенное насыщение оборота новыми сторублевыми купюрами, а в 2026-2029 годах их доля заметно вырастет.

В конце марта ЦБ рассказал о планах выпуска в 2022-2025 годах обновленных банкнот с новым дизайном шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. На лицевой стороне будут размещать изображения объектов, расположенных в столицах федеральных округов, а на оборотной будут достопримечательности на территории того или иного федерального округа.

Первой в обороте в 2022 ожидается новая сторублевка. Известно, что на ее лицевой стороне будут изображены символы Москвы — Красная площадь, «Зарядье», Шуховская башня и главное здание МГУ.