В Минэкономразвития назвали товары, которые больше всего подорожают к концу года

К концу 2021 года больше всего подорожают непродовольственные товары, в том числе бензин и табак, ожидает Минэкономразвития. Инфляция в этом секторе достигнет 7,2%. В министерстве спрогнозировали, что также вырастут цены на продукты питания и услуги ЖКХ, сообщают «Известия».

По данным Минэкономразвития, к концу 2020 года цены на непродовольственные товары (такие как: бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани) вырастут на 7,2%. В ведомстве рассчитали, что в 2022–2024 годах инфляция непродовольственных товаров не должна превысить 4%.

Кроме того, по прогнозу ведомства, в цене вырастут и продукты питания, без учета овощей и фруктов, — на 6,6%. Ориентировочно, в течение года цены на продукты повысятся на 7%, а в следующие три года инфляция в этом секторе составит 3,8%, 3,5% и 3,6% соответственно.

Как уточнили в министерстве, стоимость товаров к концу года вырастет на 6,2%, сервисов организаций ЖКХ — на 3,8%, остальных услуг — на 4,8%.

Ранее в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) сообщили, что индекс мировых цен на продовольственные товары в сентябре вырос на 1,2% по сравнению с августом, до 130 пунктов, обновив при этом десятилетний рекорд. По данным ФАО, это в большей мере это связано с ростом цен на растительные масла, зерновые и сахар.