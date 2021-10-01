В «Газпроме» объяснили снижение потока по газопроводу «Ямал — Европа»

В «Газпроме» сообщили, что транзит газа по газопроводу «Ямал-Европа» осуществляется на основании заявок потребителей, а также согласно действующим контрактным обязательствам. Об этом рассказали РИА «Новости» в пресс-службе компании.

«Исходя из этих заявок, а также из возможностей по оптимизации портфеля мощностей, компания бронирует транспортные мощности на отдельных направлениях», — уточнили в «Газпроме».

По данным германского газотранспортного оператора Gascade, прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» в пятницу, 1 октября, сократилась почти в три раза. При этом в «Газпроме» сообщили, что выполняют все заявки на поставку газа в Европу, а снижение потока по газопроводу «Ямал-Европа» временное и связано с заявками одного из клиентов компании.

Газопровод «Ямал-Европа» может прокачивать до 33 млрд куб. м. в год, его протяженность составляет более 2 тыс. км. Он проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии. Польским участком длиной 683 км владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, которое управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System.

Ранее сообщалось, что по данным на 1 октября цена на газ в Европе поднялась до $1200 за 1 тыс. кубометров, вновь обновив исторический рекорд. Предполагается, что одной из причин такого резкого увеличения цен могло стать уменьшение прокачки газа по газопроводу «Ямал-Европа».