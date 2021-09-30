Цена на газ в Европе продолжает бить рекорды

Цена на газ в Европе поднялась до $1 190 за 1 тыс. кубометров, вновь обновив исторический рекорд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов биржи ICE.

«Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $1 187,45 за 1 тыс. куб. м, или 99 евро за МВт ч», — говорится в сообщении.

Утром 30 сентября в ходе торгов фьючерсы на газ в Европе достигли $1073 за тысячу кубометров.

28 сентября, по данным торгов на ICE Futures, цена на газ в Европе впервые в истории поднялась до $1000 за тыс. кубометров. До этого стоимость газа неоднократно превышала $900 за тыс. кубометров.

В Кремле полагают, что резкий рост цен на газ в Европе связан с развитием спотового рынка. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что «Газпром» близок к историческому рекорду по объемам поставок и выполняет все обязательства, рассматривая новые долгосрочные контракты, чтобы удовлетворить растущие потребности потребителей в газе.