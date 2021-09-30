Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2022-2024 годы

Правительство России внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2022-2024 годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Отмечается, что документ предусматривает увеличение социальных расходов и дополнительное финансирование национальных проектов.

Эти средства, в частности, будут направлены на поддержку семей с детьми, выплаты пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, реализацию программ медицинской реабилитации и т. д.

29 сентября газета «Ведомости» сообщила, что правительство Российской Федерации занимается доработкой проекта федерального бюджета на 2022 год перед внесением его на рассмотрение в Государственную думу. Отмечалось, что расходы на следующий год могут вырасти. По данным газеты, помощник президента России Максим Орешкин на совещании у главы государства Владимира Путина предлагал скорректировать проект бюджета на 2022–2024 годы и увеличить расходы бюджета на 2022 год на несколько сотен миллиардов рублей.

До этого стало известно, что в проекте госбюджета на 2022 год снизилась доля расходов на здравоохранение. Она составила 5,3%, вместо 5,8% в 2021 году. Всего бюджетные ассигнования по разделу «Здравоохранение» в следующем году составят 1,2 трлн рублей.