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Минэкономиразвития отчиталось об инфляции за неделю

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Годовая инфляция в России за неделю с 21 по 27 сентября выросла до 7,26 %, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

«За неделю с 21 по 27 сентября темпы роста потребительских цен составили 0,29%. Продовольственная инфляция составила 0,40% (+0,31% неделей ранее) из-за более высокого роста цен на продукты питания за исключением овощей и фруктов (0,42% после 0,31%)», — говорится в обзоре.

Цены на плодоовощную продукцию за этот период увеличились на 0,27%, непроводольственные товары – на 0,23%. После четырех недель снижения выросли цены и на туристические и регулируемые услуги – на 0,13%. На это повлияло удорожание поездок в Турцию.

В то же время цены на бензин увеличились на 0,02%.

В заключении Счетной палаты на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год говорится, что благосостояние россиян сейчас находится на уровне 2010-2011 годов. Объем реальных располагаемых доходов населения (остаются после выплаты обязательных платежей с коррекцией на инфляцию) в первом квартале прошлого года вырос на 1,9%. Во втором квартале на фоне пандемии коронавируса этот показатель упал на 7,1%, а в третьем и четвертом сократился еще на 4,7% и 1,2% соответственно. По итогам всего 2020 года падение доходов составило 2,8%.

При этом, по мнению аудиторов, динамика прошлого года «была нетрадиционной для кризисных лет». В частности, объем реальных располагаемых доходов упал из-за сокращения доходов от предпринимательской деятельности и других денежных поступлений. А вот реальные начисленные зарплаты и реальные назначенные пенсии, наоборот, росли.

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