ФАС угрожает Booking судом за неуплату штрафа в 1,3 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратится в суд, если сервис бронирования отелей и апартаментов Booking.com не выплатит регулятору штраф в размере 1,3 млрд рублей после вступления в законную силу постановления. Об этом «РИА Новости» сообщил замглавы ФАС Петр Иванов.

«Я бы говорил все же не о санкциях, а о мерах, которые мы предпримем, если штраф не будет оплачен. В соответствии с действующим законодательством, в этом случае мы будем обращаться в суд и взыскивать штраф в судебном порядке», — сказал он.

При этом Иванов подчеркнул, что пока таких прецедентов не было и все иностранные компании, которым ФАС выносил соответствующие постановления, выплачивали штрафы.

В декабре 2019 года ФАС завела дело в отношении Booking.com из-за навязывания отелям и хостелам условия о соблюдении паритета цен. По данным службы, сервис запрещал подключенным к нему гостиницам снижать цены на других ресурсах. Компания не согласилась с решением российского антимонопольного ведомства и подала иск к ФАС 4 февраля.

Антимонопольное дело против Booking.com было заведено по обращению организации малого и среднего бизнеса «Опора России». В декабре 2020 года его рассмотрение завершилось, ФАС выявила нарушения.

В конце августа 2021 года арбитражный суд Москвы подтвердил законность выводов ФАС из-за навязывания Booking.com отелям требования о так называемом паритете цен. Однако сервис оспорил это решение.