Названы регионы России с самым высоким ростом потребительского спроса

Проведенное исследование показало, что в большинстве российских регионов за первые семь месяцев текущего года вырос потребительский спрос. В среднем он увеличился на 12%, свидетельствуют данные «РИА Новости».

В краснодарском крае он поднялся на целых 22,2%. А вот ненецкий автономный округ и томская область показали отрицательные значения — —0,7% и —1% соответственно.

В республике Адыгеи рост произошел на — 21,9%, в Кабардино-Балкарии — на 20,8%, в республики Северная Осетия — Алания — на 20,7%, в Санкт-Петербурге — на 19,5%.

Ранее сообщалось, что потенциал роста экономики России оказался выше, чем у Китая и США. Сводный опережающий индекс Composite leading indicators (CLI), указывающий на перспективы экономической активности, для России в августе составил 102,77 пункта после 102,38 пункта в июле, свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В других странах этот показатель ниже: 102,4 в Бразилии, в Китае — 102,2; Франции — 99,37; Германии — 102,3; Индии — 102,3; Японии — 100,95; США — 100,58, и 100,98 в среднем по ОЭСР. Это означает, что в краткосрочной перспективе прогнозная динамика у России выше, но сможет ли страна реализовать этот потенциал — большой вопрос.