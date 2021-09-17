ЦБ может ограничить число кредитов, выдаваемых россиянам

Сложившаяся сейчас ситуация на рынке потребительского кредитования вынуждает Банк России начать выдвигать запреты на выдачу отдельных кредитов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Банка России Эльвиру Набиуллину.

По ее словам, регулятор утвердит соответствующие ограничения, когда будет выдано необходимое разрешение.

Законопроект, расширяющий полномочия Банка России, уже внесли в Госдуму. Как добавила Набиуллина, задержки с принятием закона об ограничении числа кредитов, выдаваемых соотечественникам, обусловлены разногласиями внутри правительства по этой теме.

«Пока коллег в правительстве мы не можем убедить, к сожалению. Есть какие-то опасения. Но, на наш взгляд, законопроект, конечно, нужно принимать быстрее», — добавила глава ЦБ.

С принятием закона у ЦБ появится возможность запрещать банкам и микрофинансовым организациям давать некоторые виды ссуд сверх установленного лимита.

Первоначальный заявленный срок вступления проекта в силу 1 января следующего года, однако документ пока не прошел ни одного чтения в парламенте.

Подробности законопроекта пока не приводятся.

Ранее в ЦБ России рассказали о росте закредитованности граждан.