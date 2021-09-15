Глава «Нафтогаза» заявил, что Европа должна сама выбирать маршрут транспортировки газа

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что у европейских компаний должна появиться возможность самим выбирать маршрут для транспортировки приобретаемого ими газа, они должны получить доступ ко всем газопроводам, которые соединяют Россию и Европейский союз. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Для того чтобы было обеспечено полное соответствие европейскому законодательству, о котором говорят сама Германия и США, должна быть обеспечена честная и справедливая конкуренция», — подчеркнул бизнесмен.

Он добавил, что Киев в ходе встречи с немецкими партнерами указал на то, что конкретные компании в ЕС, с которыми ранее проходили переговоры, хотят продолжать транзит газа через Украину, а именно получать газ на украино-российской границе и в дальнейшем самостоятельно заказывать транзитные мощности через Украину.

Ранее Витренко после переговоров с ФРГ заявил, что Украина готова продлить контракт на транзит с «Газпромом», но настаивает на сохранении объемов компаниями Евросоюза.