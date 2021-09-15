В Кремле заявили, что рост цен на газ в Европе не имеет отношения к России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе.

«К России эти процессы не имеют никакого отношения, более того, эти спотовые цены на газ также не влияют на цены на трубный газ, и получатели трубного газа в Европе не подвержены этой волатильности высокой, потому что там цена рассчитывается по другой формуле», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что колебания на цены и резкие скачки до России дойти не могут.

Также Песков отметил, что введение в эксплуатацию газопровода «Северного потока — 2» сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке.

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе достигла $950 за тысячу кубометров, в четвертый раз за день побив рекорд.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год.