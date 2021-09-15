Разрешение на запуск «Северного потока — 2» могут дать к началу 2022 года

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что попытки напасть на «Северный поток — 2» продолжатся. Его слова приводит ТАСС.

Также глава ведомства отметил, что все работы по строительству трубы со стороны России завершены, в настоящее время идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора.

Он добавил, что процесс небыстрый, ориентировочно разрешения будут получены в начале 2022 года.

Ранее сообщалось, что немецкий регулятор Bundesnetzagentur получил документы на сертификацию предприятия «Северный поток – 2» как независимого газотранспортного оператора. По закону на рассмотрение и принятие решения у регулятора есть до четырех месяцев времени, затем решение должно быть представлено в Еврокомиссию.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину и Польшу.