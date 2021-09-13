Великобритания обвалила акции производителя французской вакцины

После того, как правительство Великобритании решило расторгнуть контракт на поставку вакцины из Франции, акции компании Valneva SE, производящей ее, упали на 45% во время торгов в Париже, передает Bloomberg.

Ранее Лондон был готов приобрести у Valneva SE 100 млн доз вакцины, позже в английском правительстве посчитали, что компания нарушает обязательства по поставкам. Итоговая стоимость контракта достигала 1,4 млрд евро.

В Великобритании прививку от коронавируса получили свыше 66% населения – почти 44 млн человек. С начала пандемии в стране зарегистрировали 7,2 млн случаев заболевания COVID-19. Количество смертей от инфекции — чуть более 134 тысяч.