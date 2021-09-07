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Россиянам рассказали, за каких родственников полагается доплата к пенсии

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Российские пенсионеры имеют право на доплаты за родственников по некоторым госпрограммам материальной поддержки. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал специалист негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Евгений Биезбардис.

Он отметил, что речь идет о таких программах, как выплаты по потере кормильца, ежемесячные выплаты, дополнительное ежемесячное материального обеспечение, а также по правопреемству или наследству в связи со смертью или пропажей родственника.

Также, как напомнил эксперт, у пенсионера есть право на повышенные выплаты, если у него на иждивении находятся нетрудоспособные родственники: дети, родители, супруг или супруга, а также братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки. Для получения денег необходимо обратиться с соответствующим пакетом подтверждающих документов в Пенсионный фонд или МФЦ.

Биезбардис пояснил, что сумма выплаты составляет треть от фиксированной части страховой пенсии за каждого иждивенца (максимум – 100%, что в 2021 году составляет 6044,48 рубля). Фиксированная пенсия многократно увеличивается для пенсионеров при достижении возраста 80 лет, наличии инвалидности I группы, а также многолетнего стажа работы в районах Крайнего Севера.

С 1 февраля выплата в размере 1752,52 рубля полагается пенсионерам, родственники которых умерли или пропали без вести в ходе боевых действий либо при исполнении своих служебных обязанностей. Пенсионерам — детям первого и второго поколения граждан, страдающих заболеваниями, полученными при воздействия радиации на их родителей, предусмотрена ежемесячная выплата в 1459,52 рубля.

Выплаты в 4378,49 рубля могут получить родители и жены военнослужащих, которые погибли во время защиты СССР. Доплаты положены и родственникам участников боя в Аргунском ущелье. Правом на ежемесячные выплаты обладают родственники умерших или погибших Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы.

Биезбардис заключил, что 500 рублей в качестве дополнительного ежемесячного материального обеспечения могут получать супруги военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы умерших инвалидов Великой Отечественной войны.

Ранее эксперт разъяснила предстоящие изменения в правилах выплаты пенсий.

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