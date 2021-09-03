Путин назвал опережающее развитие Дальнего Востока абсолютным приоритетом

Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума назвал опережающее развитие Дальнего Востока «долгосрочным и абсолютным» приоритетом. Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу вновь повторить: опережающее развитие Дальнего Востока — наш долгосрочный и абсолютный приоритет. Это общая ответственность и работа правительства, регионов, уровней власти, наших компаний как с госучастием, так и частных », — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что рассмотрит расширение льготной ипотеки на Дальнем Востоке.

До этого стало известно, что с 1 августа программа «Дальневосточный гектар» распространилась на новые регионы. Так, жители шести регионов могут бесплатно получить один гектар земли для личного пользования или ведения хозяйства — Мурманской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, нескольких районов Архангельской области, а также республик Карелия и Коми.