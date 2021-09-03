В «Газпроме» анонсировали скорое завершение строительства СП — 2

Завершения строительства российского газопровода «Северный поток — 2» осталось ждать совсем недолго. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает ТАСС.

«Совсем недолго», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, когда можно ожидать хороших новостей о завершении строительства.

Ранее сообщалось, что «Роснефть» попросила предоставить ей возможность поставлять газ по «Северному потоку — 2».

25 августа Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG в споре о выводе проекта из-под Газовой директивы Евросоюза. Суд оставил в силе решение Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA, немецкий регулятор в сфере энергетики), которое признало газопровод не соответствующим третьему энергопакету ЕС.

В соответствии с этим требованием «Газпром» может использовать только половину заявленной мощности газопровода в 55 млрд куб. м в год. В Nord Stream 2 AG называли газовую директиву дискриминационной.

Накануне официальный представитель партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре, комментируя решение немецкого суда не освобождать «Северный поток — 2» от газовой директивы Европейского союза, заявил, что перераспределять уже вложенные средства в другие правовые рамки значит нарушать права инвесторов.