Ежемесячная активная аудитория приложения СберБанк Онлайн превысила 70 млн человек

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках Восточного экономического форума сообщил о росте ежемесячной активной аудитории приложения СберБанк Онлайн. Ее рост связан с постоянным расширением функциональности мобильного приложения СберБанк Онлайн, которое помогает управлять своими финансами со смартфона.

Ассортимент финансовых и нефинансовых сервисов СберБанк Онлайн продолжает расти изо дня в день. В приложении можно открывать вклады, оформлять кредиты, переводить деньги, планировать бюджет, пользоваться инвестиционными и страховыми продуктами, а также услугами компаний экосистемы Сбера — СберЛогистики, СберМобайл и других.

«СберБанк Онлайн — это отличная иллюстрация понятия «банк в кармане». Всего за несколько лет нам удалось с нуля создать полностью цифровой Сбер, который всегда рядом — там, где вам удобно. Любой сервис доступен в несколько кликов или мгновенно, открыть вклад или оформить кредит — не сложнее, чем заказать пиццу. И это больше, чем просто универсальный финансовый инструмент, — уютное и безопасное личное пространство, которое можно настроить под себя. Неудивительно, что на днях мы преодолели очередной рубеж — 70 млн пользователей, которые заходят в СберБанк Онлайн хотя бы раз в месяц. И мы продолжим радовать клиентов запуском новых функций и услуг, помогая людям экономить не только деньги, но и время, которое мы сберегаем для действительно важных вещей», — отметил Александр Ведяхин.

Приложение выделяется не только широким функционалом, но и эмоциональным дизайном, который повышает настроение пользователям. Так, в СберБанк Онлайн доступны приветственные заставки для любителей искусства. Пользователи могут самостоятельно выбрать цветовую тему интерфейса. Неслучайно в мае этого года дизайн СберБанк Онлайн был отмечен серебряной наградой ведущей премии в области дизайна A' Design Award & Competition.

Кроме того, особое внимание было уделено безопасности. Сервисы кибербезопасности — предупреждение о звонках мошенников, ограничение оплаты в интернете, закрытие доступа к счетам, раздел «Сообщить о мошеннике», широкий перечень обучающих материалов (видеоролики, статьи, тесты) и многое другое — помогают клиентам повышать финансовую грамотность и выбирать оптимальные настройки безопасности, защищая себя от мошенников.