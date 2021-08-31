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Alibaba уволила сотрудников за утечку обвинений в сексуальном насилии

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Aly Song/Reuters

Китайская компания Alibaba Group уволила десятерых собственных сотрудников за обнародование письма коллеги об обвинениях в сексуальном насилии против бывшего менеджера. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее на внутреннем форуме компании — он доступен для 250 000 сотрудников Alibaba — девушка по фамилии Чжоу обвинила бывшего менеджера в изнасиловании. Она рассказала, что в конце июля менеджер отправился в деловую поездку в другой город — на переговоры с клиентом — и вынудил Чжоу поехать с ним. В поездке девушку заставляли «чрезмерно пить», также, по ее словам, коллега приставал к ней во время и после ужина с клиентами.

Alibaba уволила провинившегося сотрудника, заявив, что категорически против такого поведения. Позднее мужчину арестовали по обвинению в изнасиловании. В связи с инцидентом еще двое менеджеров высшего звена уволилась сами.

Письмо девушки вызвало сочувствие и распространилось за пределы корпоративного форума. В компании посчитали, что обнародовавшие его сотрудники нарушили строгие правила конфиденциальности. В результате десять человек были уволены, еще трое получили выговор за «неуместные комментарии» на публичных форумах.

Ранее стало известно, что акции Alibaba обвалились до исторического минимума.

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