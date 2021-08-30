Американский дипломат нашел способ остановить «Северный поток — 2»

Бывший посол США на Украине Уильям Тэйлор нашел способ остановить «Северный поток — 2», сообщает украинский телеканал «Дом».

«Северный поток — 2», если он будет завершен, принесет такую огромную выгоду России и так сильно укрепит ее позиции в Европе, что, обернувшись назад через некоторое время, мы понимаем, что совершили ошибку. Большую ошибку», — считает Тэйлор.

По его словам, в том, что газопровод практически завершен, есть вина и Соединенных Штатов.

«Мы сами вручили России тот рычаг, с помощью которого она сможет пренебрегать не только Украиной с помощью цены на транзит, но также получить влияние над Германией. И вообще над всей Западной Европой, поскольку газопровод тянется из России в Германию и далее в Европу. Мне кажется, мы совершили ошибку», — заявил Тэйлор.

Экс-посол США отметил, что существует один способ борьбы против газопровода.

«Что однозначно можно сделать — это постараться воспользоваться тем, что предложила Германия, и постараться получить максимальную выгоду. Немцы знали, что Украине будет трудно, что для Украины такое решение будет болезненным и нанесет ущерб. И немцы понимали, что должны чем-то отплатить Украине и сделать что-то для нее», — считает Тэйлор.

Ранее политики Украины отреагировали на решение Байдена по «Северному потоку — 2».