Россияне стали чаще просить большие микрозаймы

Доля заявок на получение крупных микрозаймов в июле выросла до 15,8%, сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Речь идет о суммах от 30 тыс. руб. и более. Год назад этот показатель был на уровне 13,1%.

Эксперты отметили, что среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) у заемщиков с более крупными кредитами выше, чем у тех, кто берет небольшие суммы: 543 балла против 483 баллов.

Среди регионов-лидеров по выдаче микрозаймов самые высокие кредитные рейтинги у заемщиков из Белгородской (501 балл), Архангельской (500 баллов) и Кемеровской областей (499 баллов). Самые низкие — в Московской области (480 баллов), Санкт-Петербурге (482 балла) и Ставропольском крае (482 балла). В Москве средний кредитный рейтинг составляет 483 балла.

«Многие крупные МФО поощряют заемщиков с высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР), предлагая им большие суммы и пониженные ставки. С учетом скорости и качества обслуживания, микрофинансирование становится все более популярным у разных слоев населения и помогает им в решении кратко- и среднесрочных финансовых задач», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше брать микрозаймы. С начала года количество россиян с активными микрозаймами выросло на 2,26 млн человек, или на 23,5%, показала статистика крупнейшей на рынке саморегулируемой организации «МиР». Всего на конец второго квартала было 11,87 млн клиентов МФО.