Экономист предупредил о риске низких зарплат в случае отмены МРОТ

Причин для того, чтобы отказываться от минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России, сейчас нет, заявил «Газете.Ru» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал предложение первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николая Арефьева отменить этот показатель.

По мнению экономиста, анахронизмом можно назвать, скорее, прожиточный минимум, его действительно уже мало где используют. МРОТ же существует практически во всех государствах. Однако есть различие в том, как он рассчитывается: большинство стран определяют его по часам, а не из ежемесячного расчета. Также многие определяют МРОТ по конкретным видам деятельности. Например, в Норвегии для высокотехнологичных видов деятельности он высокий, а для клининга — минимальный.

«Это, скорее, разумно, чем единый МРОТ на всех. Потому что виды деятельности абсолютно различны с точки зрения и навыков, и знаний и трудовых затрат», — пояснил Остапкович.

При этом он добавил, что у нас от МРОТ еще зависят некоторые социальные выплаты. Поэтому в других странах этот показатель несет меньшую нагрузку, и скорее используется как социальный ориентир, качественный индикатор.

«Есть еще одна немаловажная деталь: если мы отменим МРОТ, то формально я, как предприниматель, могу ставить любую зарплату, меньше 12 500 рублей. Я поставлю 8000, если у меня нет МРОТ. МРОТ все-таки ограничивает [работодателей]. А так я сейчас в каком-нибудь депрессивном регионе начну ставить 9000, 8000, 5000 рублей», — обратил внимание экономист.

Георгий Остапкович при этом согласился с депутатом, что привязку МРОТ к каким-то параметрам, например, штрафам, можно обсуждать. Но в целом сам МРОТ «никому не мешает», и не создает никаких «экономических дефектов», считает он.

Ранее депутат Николай Арефьев призвал отказаться от МРОТ. Он заявил, что «такого нет нигде». По мнению депутата, зарплата при любых обстоятельствах должна быть на уровне или выше прожиточного минимума. При этом он отметил, что штрафы и налоги привязаны к величине МРОТ, и это «больше вредит, чем придает пользы». В Совфеде это предложение назвали пиаром.

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