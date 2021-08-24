В Совфеде предложили пересмотреть стоимость квадратного метра жилья в России

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с предложением изменить расчетную стоимость квадратного метра жилья при переселении граждан из аварийных домов. Об этом он написал в письме, которое будет направлено помощнику президента России Максиму Орешкину, передает ТАСС.

В письме Кутепов указывает, что проблема отражения стоимости жилья, приближенной к рыночной стоимости, для расчета размеров соцвыплат для граждан, которым они предоставляются на покупку или строительство жилья, до сих пор не решена.

«Прошу рассмотреть вопрос о пересмотре расчетной стоимости квадратного метра для определения объема финансовой поддержки субъектам РФ в пределах фактической цены строительства, что позволит стимулировать строительство жилья, достичь сбалансированности бюджетов субъектов», — говорится в документе.

Сенатор также подчеркнул, что при расчете затрат регионов Минстрой не учитывает расходы, которые связаны с коэффициентом превышения площади приобретаемого жилья над расселяемым. В качестве примера он приводит ситуацию в Пензенской области, где стоимость одного квадратного метра по заключенному муниципальному контракту на строительство многоквартирных домов в 2019-2025 годах составила 47 139,89 рублей. Однако эта стоимость не отражает объективную цену жилья на рынке, особенно при скачках в ценах на строительные материалы.

Ранее в Госдуме предложили заселять нуждающихся, в том числе из аварийного жилья, в ведомственные общежития. Подготовкой соответствующих поправок в действующее регулирование занимается комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.