Исследование: у пользователей iPhone больше шансов получить микрозайм

Владельцы iPhone имеют в 1,5 раза больше шансов получить займ в МФО, чем те, кто пользуются другими смартфонами на базе Android. Об этом «Газете.Ru» сообщили в финансовой онлайн-платформе Webbankir.

При этом средний размер займа у владельцев iPhone составляет 8918 рублей, а у других клиентов на 4% меньше – 8584 рубля.

По словам гендиректора Webbankir Андрея Пономарева, система намеренно никого не дискриминирует. «Однако мы видим, что пользователи iPhone в целом проявляют себя как более дисциплинированные заемщики», — заявил он.

Разница в количестве дефолтов по займам среди владельцев iPhone и владельцев других смартфонов растет. В 2019 году среди обладателей «яблок» таких случаев было 8,2%, а среди хозяев других телефонов — 9,2%. В 2020 соотношение уже было 7,4% и 9% соответственно. За первые шесть месяцев 2021 года доля дефолтов среди владельцев iPhone снизилась до 6,2%, в вот у остальных она осталась на уровне 9%.

«Подобный тренд может быть связан с усилением социального расслоения на фоне пандемии коронавируса, когда наличие телефона более дорогой марки становится важным индикатором статуса и финансового положения заемщика», — отмечают эксперты.

Для своего исследования Webbankir проанализировали более 100 тыс. займов, выданных во всех регионах России в первой половине 2021 года.