На Сахалине двое подростков получили тюремные сроки за подготовку теракта

Двое подростков из города Углегорска получили шесть с половиной и семь лет колонии общего режима за подготовку теракта, сообщает Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Сообщается, что преступление они планировали еще в 2019 году — тогда они были несовершеннолетними. Сообщается, что тогда двое молодых людей приобрели обрез с патронами, компоненты для изготовления взрывчатого вещества и сделали несколько взрывных устройств. С их помощью они планировали устроить теракт в техникуме поселка Шахтерск.

По данным СК, они также размещали в интернете призывы к совершению террористической деятельности. Свой замысел они совершить не успели — весной 2020 года их задержали сотрудники УФСБ по Сахалинской области.

Причины, подтолкнувшие молодых людей к террору, не раскрываются.

Ранее сообщалось, что столичный подросток угрожал взорвать больницу, где его планировали лечить.