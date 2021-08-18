Цена на газ в Европе упала почти на 10%, но отыграла снижение

Цена на газ в Европе упала почти на 10% по сравнению с вчерашним днем из-за слухов о начавшихся поставках газа по «Северному потоку - 2», но к вечеру смогла частично отыграть цену назад. Об этом сообщает ICE.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 17:32 мск падала до значения в $509 за тыс. куб. м. Днем ранее торги закончились на отметке в $562 за 1 тыс. куб. м., что практически на 10% выше этого показателя.

В данный момент стоимость газа в Европе немного отыграла падение и выросла до около $537 за тыс. куб. м.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе могут снизиться после запуска «Северного потока – 2». Кроме снижения цен запуск газопровода поспособствует введению в эксплуатацию новых мощностей по добыче сжиженного природного газа в США в других странах, которые ожидаются в 2023-2025 годах.

Цена на газ в Европе обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в 586 долларов за тысячу кубометров. Это произошло после решения «Газпрома» забронировать только 4% дополнительных твердых транзитных мощностей газотранспортной системы Украины.