В России упал спрос на пластиковые пакеты

В России выявили падение спроса на пластиковые пакеты в период с января 2020 года по июль 2021 года. Специалисты проанализировали свыше 30 млрд кассовых чеков, RT со ссылкой на исследование, которое провели аналитики IT-компании «Такском».

Согласно исследованию, продажи пакетов стабильно сокращаются продолжительное время, при этом был зафиксирован небольшой всплеск продаж лишь в декабре.

«На Новый год россияне закупаются в больших объемах, не ограничиваясь одной-двумя сумками с продуктами за раз, как в обычные дни. Поэтому и продажи пакетов могли вырасти: не все приносят с собой в магазин собственных три, пять, десять пакетов и больше», — рассказал глава департамента развития бизнеса ОФД «Такском» Артем Меликджанян.

Как сообщается, продажи одноразовых пакетов в июле текущего года снизились на 19% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Средняя цена на одноразовый пластиковый пакет в магазине достигла 20 руб. Этот показатель на 26% больше, чем в прошлом году.

Специалисты отмечают, что россияне переходят на такие многоразовые аналоги пластиковых пакетов, как хозяйственные сумки, авоськи или так называемые сумки-шоперы.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить использование ватных палочек, пластиковой посуды и других товаров, которые нельзя переработать.