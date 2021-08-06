Россиян предупредили о новом виде мошенничества с дубликатами сим-карт

Аферисты разработали новый способ мошенничества, в результате которого им становятся доступны банковские счета и приложения жертвы. Злоумышленники перевыпускают сим-карту, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на международного разработчика антивирусных решений ESET.

«С точки зрения банков — это даже не мошенничество. Потому что двухфакторные авторизации на сим-картах являются подтверждением личности. Если перевели деньги с помощью вашей сим-карты, значит это сделали вы», — объяснил обозреватель ESET Станислав Жураковский.

В качестве потенциальной жертвы мошенники выбирают предпринимателей и бизнесменов. С фейкового аккаунта аферисты связываются с человеком, у которого потом планируют вывести деньги.

«Далее мошенник под аккаунтом дружелюбной собеседницы пытается выяснить номер телефона вступившего в переписку. Например, пытается перевести общение в WhatsApp, где всегда виден номер мобильного», — предупредил эксперт.

Номер требуется, чтобы сделать поддельную сим-карту. В дальнейшем преступники делают фейковую доверенность, дающую право на получение дубликата сим-карты. Доверенность подается в филиал сотового оператора жертвы.

Когда дубликат на руках, мошенник направляет запрос в банк на восстановление пароля от банковского приложения. Для того чтобы не столкнуться с таким способом кражи денег, россиянам рекомендуется выпустить второй виртуальный номер в приложении мобильного оператора и привязать его к основному номеру.

Ранее мошенники нашли способ воровать банковские данные через мессенджер.