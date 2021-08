Блокировавший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given прибыл в Великобританию

Контейнеровоз Ever Given прибыл в Великобританию на четыре месяца позже запланированного срока, передает телеканал Sky News со ссылкой на британского бизнесмена, у которого есть товары на судне.

Как сообщается, корабль пришвартовался в морском порту Феликстоу (английское графство Саффолк) для разгрузки.

23 марта контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель и полностью заблокировал движение по Суэцкому каналу. В итоге несколько сотен судов собрались в очередь. 29 марта Ever Given вернули на фарватер, однако судно опять застряло из-за плохой погоды. Навигацию полностью удалось возобновить к вечеру того же дня.

Впоследствии суд в Египте вынес решение конфисковать контейнеровоз Ever Given до выплаты его владельцем компенсации. 4 июля сообщалось, что стороны пришли к соглашению. Судно покинуло место стоянки 7 июля.

29 июля стало известно, что контейнеровоз прибыл в порт Роттердама.